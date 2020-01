L'iPhone 12 et les 5 nanomètres de la puce Apple A14

Cela fait des mois que l'on en parle, mais cette fois ce serait la bonne, promis juré : Apple aurait définitivement signé avec TSMC pour la fourniture des puces Apple A14 qui équiperont l'iPhone 12 en septembre prochain, rapporte le Commercial Times aujourd'hui. En juillet dernier, le fondeur affirmait vouloir démarrer la production dans le courant du premier semestre de 2020, et le calendrier serait bien respecté ; la production serait effectivement lancée au deuxième trimestre, ce qui permettrait de fournir Apple à temps pour l'assemblage de sa nouvelle gamme d'iPhone durant l'été.Particularité de cette nouvelle puce ? En dehors des améliorations architecturales qui resteront secrètes pour le moment, TSMC a mis au point une nouvelle méthode de gravure d'une précision de 5 nanomètres, contre 7 nanomètres pour la puce Apple A13 de l'iPhone 11 ou la puce Apple A12 de l'iPhone XS. Ces deux petits nanomètres de différence sont d'une importance capitale et TSMC a dépensé pas moins de 25 milliards de dollars pour cette nouvelle avancée. Les gains seront importants : selon TSMC, il faudrait notamment s'attendre à des puces jusqu'à 45% plus compactes, et surtout une consommation électrique pouvant être 20% inférieure à fréquence égale. Pour l'autonomie de l'iPhone, c'est une promesse qui n'est certainement pas tombée dans des oreilles de sourds à Cupertino.Grâce à cette nouvelle méthode de gravure, TSMC serait parvenu à rester l'unique fournisseur d'Apple pour les processeurs de l'iPhone, et l'iPhone 12 pourrait bien être le premier smartphone au monde à bénéficier des bienfaits des 5 nanomètres. Bien sûr, de nombreuses autres nouveautés seront au programme en septembre prochain, et cette avancée très technique pourrait ne pas avoir droit à beaucoup de publicité. C'est néanmoins grâce à elle, tout du moins en partie, qu'Apple devrait par exemple pouvoir proposer pour la première fois un modem 5G sans que cela ne se traduise par un net recul de l'autonomie.