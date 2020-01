Une déclinaison plus grande pour l'iPhone 9 en 2020 ?

L'iPhone 8 devrait recevoir une petite mise à jour matérielle durant le printemps, vraisemblablement à la fin du mois de mars. Le nouveau modèle ressemblerait comme deux gouttes d'eau à l'iPhone 8 actuel, conservant l'écran LCD rectangulaire de 4,7" et le capteur d'empreintes digitales de Touch ID. Apple donnerait en revanche un coup de pouce à certains composants, comme le processeur qui passerait de la puce Apple A11 à la puce Apple A13 et la RAM qui passerait de 2 Go à 3 Go. Rien de très révolutionnaire, mais de quoi donner une seconde jeunesse à ce modèle qui est un peu vieillissant mais qui est amené à assurer l'entrée de gamme d'Apple encore un petit bout de temps. Le nom de ce nouvel iPhone n'est pas encore connu, mais quelques bruits de couloir évoquent la dénomination « iPhone 9 » . De nombreuses rumeurs parlent par commodité d'un « iPhone SE 2 » mais c'est assez peu probable, le design de l'iPhone 8 étant sensiblement différent de celui de l'iPhone SE et le risque de confusion étant donc plutôt élevé.Si l'arrivée de ce nouveau modèle est désormais une quasi-certitude, tous les grands noms de la rumeur (comme Mark Gurman et Ming-Chi Kuo ) ayant confirmé son existence, notez bien qu'elle concerne l'iPhone 8 et l'iPhone 8 de 4,7" seulement : il n'a jamais été question d'une mise à jour de l'iPhone 8 Plus et de son écran de 5,5". Et c'est justement le sujet de la grosse rumeur qui tache du jour : selon DigiTimes via ), Apple aurait bien dans ses cartons un modèle plus grand. Ce ne serait en revanche pas pour tout de suite : le lancement ne serait pas prévu avant la fin d'année 2020, ou le début d'année 2021.

L'iPhone 8, l'iPhone 11 et l'iPhone 8 Plus

Pourquoi ce décalage ? Parce qu'il pourrait ne pas s'agir d'un simple « iPhone 9 Plus » mais d'un modèle plus évolué. DigiTimes ne donne malheureusement pas beaucoup de détails sur le sujet, mais ce bruit de couloir pourrait rejoindre la récente indiscrétion de Ming-Chi Kuo prêtant à Apple l'intention de créer d'ici 2021 un modèle d'iPhone LCD dépourvu de bouton d'accueil et de Face ID, avec la reconnaissance d'empreintes de Touch ID située sur le bouton d'allumage sur le côté du téléphone. À ce stade, tout cela reste néanmoins très flou, et DigiTimes n'a pas la fiabilité d'un Ming-Chi Kuo. Voilà donc des allégations à prendre avec le plus grand recul...