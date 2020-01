Des claviers avec trackpad pour l'iPad Pro chez Brydge

On connaissait les claviers de Brydge, fortement inspirés de ceux des ordinateurs portables d'Apple, qui étaient en vente depuis environ un an. De nouveaux modèles destinés à l'iPad Pro 11" et 12,9" vont bientôt faire leur apparition, cette fois dotés d'un petit trackpad. Celui-ci permettra de profiter à fond des dernières fonctionnalités d'iPadOS 13, qui prend en charge les souris et trackpad externes, en tant que fonctionnalité d'accessibilité mais avec une plus-value intéressante pour tout un chacun. Outre le curseur, il sera possible de profiter des gestes multitouch, comme le défilement à deux doigts ou le clic à trois doigts pour accéder au mode multitâches.Le fabricant lancera bientôt les précommandes de ces deux modèles de « Brydge Pro+ », qui seront vendus 199,99 dollars pour la version 11", et 229,99 dollars pour la version 12,9". Les premières livraisons auront lieu dès la fin du mois de février. Attention, il n'est pas question de modèle AZERTY, tout du moins pour le moment. Pour les utilisateurs possédant déjà un des anciens modèles, un trackpad externe spécifiquement pensé pour l'iPad a également été présenté, sans tarif ou date de sortie pour le moment.