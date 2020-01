L'ancien patron de HBO va produire pour Apple TV+

Deux mois après son lancement , le service de streaming Apple TV+ officialise régulièrement l'arrivée de nouveaux contenus, et prépare surtout l'avenir. Le New York Times nous apprend que la firme de Cupertino vient ainsi de signer un important accord avec Eden Productions, la nouvelle entreprise de production de Richard Plepler. Après 27 ans chez HBO dont il était devenu co-président en 2007 puis patron en 2013, Richard Plepler a décidé de se lancer dans une nouvelle aventure, et il produira des séries, des films et des documentaires pour Apple TV+ dans les cinq prochaines années. Sous la houlette de Richard Plepler, HBO a lancé de nombreuses séries à succès, comme un certain Game of Thrones, Big Little Lies, True Blood, The Newsroom ou encore Veep. C'est donc un gros poisson que vient de s'offrir Apple.Richard Plepler est visiblement plutôt proche d'Eddy Cue, décrit comme un admirateur de longue date. C'est d'ailleurs Eddy Cue, vice-président senior des services et logiciels internet d'Apple, qui est à l'origine du recrutement en 2017 de Zack Van Amburg et de Jamie Erlicht, anciens de Sony, pour préparer le lancement du servie de streaming d'Apple. Deux personnalités appréciées par Richard Plepler, et qui seront donc ses interlocuteurs au sein d'Apple. Zack Van Amburg est ravi de ce choix :, a-t-il déclaré.