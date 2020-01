Tiens, un clone de AirPower fonctionnel chez ZENS

Recharger simultanément plusieurs appareils sans fil sur un même chargeur, sans avoir à se soucier de l'emplacement de ces derniers ? C'était la promesse d'AirPower, la technologie finalement abandonnée par Apple en mars dernier plus d'un an et demi après son annonce. Apple n'a pas donné d'explication technique à cet abandon, se contentant d'affirmer, mais des indiscrétions ont évoqué des problèmes de surchauffe, Apple utilisant une bonne vingtaine de bobines partiellement superposées pour couvrir l'intégralité de la surface du chargeur.C'est précisément cette technique des bobines superposées qui a été utilisée par ZENS pour la mise au point de son chargeur Liberty Wireless Charger. Avec 16 bobines fournissant une puissance totale de 30 W, le chargeur permet de recharger deux appareils simultanément, avec la gestion des technologies de recharge rapide de Samsung et d'Apple.L'Apple Watch ne peut pas être rechargée directement par ce chargeur, Apple utilisant pour sa montre connectée un dérivé non standard de la norme Qi, mais une petite clé USB dédiée (certifiée MFi) placée sur le haut de l'appareil permet sa prise en charge. Au final, il est bien possible de recharger sans fil un iPhone, le boîtier des AirPods et l'Apple Watch en même temps sur ce chargeur.ZENS vient de lancer les précommandes du Liberty Wireless Charger, à 139,99 € pour la version recouverte de tissu et à 179,99 € pour la version en verre laissant apparaître les bobines ; les premières livraisons auront lieu d'ici la fin de ce mois de janvier. Les chargeurs seront livrés avec un câble USB-C et une alimentation de 60 W.Cette annonce pose question. Même si ces multiples bobines ne permettent la recharge simultanée que de deux appareils (en excluant la prise en charge tarabiscotée de l'Apple Watch) et non de trois pour AirPower, le principe utilisé par ZENS est strictement identique à celui qui a donné tant de fil à retordre à Apple. La petite entreprise néerlandaise a-t-elle trouvé la formule magique, ou y a-t-il une différence de puissance et de chaleur insurmontable pour la prise en charge supplémentaire de la montre ? Les premiers tests du Liberty Wireless Charger seront en tout cas attendus avec curiosité.