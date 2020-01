Apple permet désormais de graver un emoji sur le boîtier des AirPods

Et voilà la première nouveauté Apple de l'année : la possibilité de graver des emojis sur le boîtier des AirPods ! Il était déjà possible de personnaliser le boîtier de recharge des écouteurs sans fil d'Apple avec une gravure, mais seulement avec du texte jusqu'ici. Désormais, il est donc possible de choisir un emoji dans une sélection de 31 visuels. Cette option est disponible sur le boîtier des AirPods classiques (avec ou sans fil), ainsi que sur celui des AirPods Pro. Exclusivement proposée par Apple, elle a la particularité d'être gratuite.La possibilité de personnaliser ce boîtier, notamment dans le cadre d'un cadeau, est toujours sympathique. Attention toutefois : une personnalisation trop... personnelle (date, prénom, etc.) ou un emoji trop marqué peuvent compromettre une éventuelle revente sur le marché de l'occasion.