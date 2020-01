Des appareils photos ''qui disparaissent'' chez OnePlus

Le #OnePlusConceptOne sera dévoilé au #CES2020, mais voici un premier aperçu de sa "caméra invisible" révolutionnaire et sa technologie de verre à couleur changeante. pic.twitter.com/V3hVWda7dW — OnePlus France (@oneplus_fr) January 3, 2020

Alors que tous les fabricants tentent comme ils peuvent de faire disparaître les capteurs situés à l'avant de nos smartphones, OnePlus s'est intéressé aux appareils photos situés... à l'arrière. Au CES 2020, qui débutera la semaine prochaine à Las Vegas, l'entreprise chinoise présentera son OnePlus Concept One, qui disposera de "caméras invisibles" grâce à un verre capable de changer de coloration. Comme vous pouvez le voir sur la courte vidéo introductive sur le tweet ci-dessous, le flash et les trois caméras seront cachés derrière une portion de verre qui sera noire par défaut, comme le reste du châssis. Lorsque l'utilisateur souhaitera prendre une photo, le verre redeviendra translucide et révélera les capteurs.Ce concept est décrit un peu plus en profondeur dans un article de WIRED publié pour l'occasion. On y apprend sans surprise que ce bout de vitre est alimenté, et qu'un signal électrique permet d'en changer la teinte. Ce verre électrochrome a été développé en collaboration avec McLaren, qui utilise par exemple la même technologie pour le toit panoramique optionnel de sa supercar 720S. Il faudrait moins d'une seconde pour passer de l'état opaque à l'état translucide, et le verre ne serait qu'un dixième de millimètre plus épais qu'un verre classique. La consommation serait également très faible, sans plus de précisions sur le sujet toutefois.La journaliste Lauren Goode, qui a pu approcher un prototype de ce verre, n'a visiblement pas été très impressionnée par l'effet final, le qualifiant même de décevant :En effet, l'usage de cette technologie exige de parfaitement intégrer les capteurs, qui ne peuvent plus ressortir du châssis comme sur l'iPhone ; c'est sans doute un sujet beaucoup plus clivant que la potentielle invisibilité desdits capteurs. Notons que la question du coût et de la durabilité du verre sont également des sujets d'inquiétudes.Le OnePlus Concept One a en tout cas le mérite de tenter quelque chose de nouveau, qui trouvera peut-être dans les prochaines années une application dont nous n'avons encore pas idée. Quoi qu'il en soit, ce modèle de smartphone restera un prototype pour le moment ; il ne s'agit que d'une preuve de concept, qui n'a pas vocation à être commercialisée dans l'immédiat.