Un écran OLED plus fin par LG pour l'iPhone 12 ?

À force de revenir sur le devant de la scène, la rumeur prêtant à Apple l'intention de se fournir chez LG pour les dalles OLED de l'iPhone va-t-elle enfin finir par se concrétiser ? Selon le site coréen The Elec , cela serait enfin pour cette année 2020. LG serait en pleine conversion d'une de ses usines à Paju pour la production de dalles disposant d'un backplane LTPO. La production serait insuffisante pour couvrir l'intégralité des modèles d'Apple, qui continuerait ainsi à se fournir en majorité chez Samsung, mais on pourrait donc assister cette année à un début de diversification dans la provenance des écrans OLED de l'iPhone.Le backplane est le composant qui contrôle l'allumage des pixels : la technologie LTPO permet d'économiser de 5% à 15% d'énergie par rapport à un classique backplane LTPS, et permet également de mieux contrôler le rafraichissement de l'écran. Nous disposons déjà d'un exemple concret de l'utilisation de cette technologie grâce à l'Apple Watch Series 5, dont l'écran conçu par LG a la particularité de pouvoir passer de 60 Hz à 1 Hz lorsque la montre n'est pas utilisée ; c'est cette avancée qui permet à Apple de proposer son écran toujours allumé. Sur l'iPhone, on pourrait par exemple imaginer grâce à cette technologie l'heure et les notifications affichées en permanence. Et cette nouveauté pourrait s'inscrire dans un projet plus ambitieux : il s'est en effet déjà murmuré qu'Apple lorgnerait sur la technologie ProMotion et son taux de rafraichissement de 120 Hz pour la gamme de 2020...L'autre nouveauté de cette nouvelle génération d'écrans qui pourrait beaucoup intéresser Apple réside dans l'intégration de la couche tactile directement à la dalle, ce qui permettrait de gagner à la fois en finesse et en coût de production. Ce sont deux variables qui sont évidemment cruciales dans le cadre de l'iPhone.Rappelons que selon les indiscrétions dont nous disposons pour le moment, Apple aurait pas moins de cinq modèles d'iPhone dans ses cartons pour l'année 2020 : un successeur pour l'iPhone 8 qui devrait être présenté dès le printemps, et quatre nouveaux modèles à encoche en septembre prochain pour prendre la suite de l'iPhone 11 et de l'iPhone 11 Pro. Alors qu'Apple dispose aujourd'hui d'un modèle d'entrée de gamme à taille unique (l'iPhone 11 de 6,1") et de deux modèles haut de gamme (l'iPhone 11 Pro de 5,8" et l'iPhone 11 Pro Max de 6,5"), la future gamme serait composée de deux modèles d'entrée de gamme avec des diagonales de 5,4" et de 6,1", et de deux modèles haut de gamme avec des tailles de 6,1" et 6,7". Plusieurs observateurs affirment que ces quatre modèles seraient dotés de dalles OLED (la technologie LCD serait donc abandonnée) ; on imagine sans mal que les écrans en question pourraient être plus évolués sur les modèles Pro, mais les rumeurs à ce sujet sont encore floues pour le moment.