Apple Pay déployé en trois temps au Crédit Mutuel

L'annonce est officielle depuis le 4 décembre : Apple Pay va enfin faire son apparition au Crédit Mutuel (ainsi que ses filiales CIC et Banque Transatlantique) au début d'année 2020. Très bien, mais quand précisément ? Ce week-end, certains utilisateurs ont eu la surprise de pouvoir ajouter leur carte bancaire à l'application Wallet et de pouvoir réaliser leurs premiers paiements avec Apple Pay, mais d'autres ont rapidement constaté que tous les clients du Crédit Mutuel n'étaient pas logés à la même enseigne. Le site Ma Néobanque nous confirme aujourd'hui qu'il y aura un lancement en trois temps.Les clients du Crédit Mutuel qui ont pu profiter d'Apple Pay dès ce week-end dépendent visiblement tous du Crédit Mutuel Massif Central. Le groupe bancaire est divisé en de multiples fédérations, et celle du Massif Central qui appartenait jusqu'ici au groupe Arkéa est passée au 1er janvier sous l'égide du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Or, le Crédit Mutuel Arkéa était déjà partenaire d'Apple Pay ; il s'agit simplement d'assurer la continuité de service. Pour les autres clients du Crédit Mutuel Alliance Fédérale et pour le CIC, il faudra attendre la fin du mois... à condition de détenir une carte MasterCard ; la compatibilité des cartes Visa ne serait pas mise en place avant la fin du mois d'avril.Si vous attendez toujours l'arrivée d'Apple Pay au Crédit Mutuel ou au CIC et que vous possédez une carte bancaire MasterCard, l'attente ne devrait donc plus être bien longue. Notez que les lancements de nouvelles banques pour Apple Pay ont généralement lieu le mardi ou le mercredi.