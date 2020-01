Apple malmenée et bredouille aux Golden Globes 2020

Apple s'est lancée dans le monde de la télé avec une magnifique série dramatique sur l'importance de la dignité, de faire ce qui est juste, de la part d'une entreprise qui exploite la misère en Chine. Donc, vous dites que vous êtes éveillés, mais les entreprises pour lesquelles vous bossez, c'est incroyable... Apple, Amazon, Disney. Si Daesh lançait son service de streaming, vous appelleriez votre agent n'est-ce pas ?



Si vous gagnez un prix ce soir, ne l'utilisez pas pour faire un discours politique. Vous n'êtes pas en position de donner des leçons aux gens sur quoi que ce soit. Vous ne savez rien du monde réel. La plupart d'entre vous a passé moins de temps à l'école que Greta Thunderberg. Donc, si vous gagnez, venez, acceptez votre prix, remerciez votre agent et votre dieu, et cassez-vous.

Si vous voulez du politiquement correct, ne confiez jamais la présentation de votre soirée à Ricky Gervais. Le comédien britannique a dézingué sans faire dans le détail dans son monologue d'ouverture de la 77ème cérémonie des Golden Globes qui se tenait cette nuit à Los Angeles. Nouvel entrant, Apple en a pris pour son grade. Tout sourire dans l'audience lorsque Ricky Gervais a commencé à évoquer « The Morning Show », seule série d'Apple TV+ à avoir reçu des nominations , Tim Cook a vite déchanté — et on ne l'a plus vu à l'écran. Ricky Gervais a en effet attaqué Apple en appuyant là où ça fait mal :

(vidéo en VO)

En compétition avec « Big Little Lies », « The Crown », « Killing Eve » et « Succession » pour la meilleure série dramatique, « The Morning Show » a été battu par « Succession ». Jennifer Aniston et Reese Witherspoon étaient toutes les deux en lice pour la meilleure actrice dans une série dramatique, en compétition avec Olivia Colman dans « The Crown », Jodie Comer dans « Killing Eve » et Nicole Kidman dans « Big Little Lies », mais c'est finalement Olivia Colman, qui incarne la reine Elizabeth II dans la troisième saison de « The Crown » sur Netflix, qui a emporté le trophée. Rendez-vous peut-être l'année prochaine !