Les deux bonnes idées de HP pour l'iMac

Cette semaine se tient le traditionnel salon du CES à Las Vegas, et HP vient de présenter quelques nouveautés pour l'occasion. Parmi elles, nous pouvons découvrir le HP Envy 32 , un tout-en-un de 32" qui rappelle beaucoup l'iMac sur le concept et qui présente quelques bonnes idées absentes de l'ordinateur de bureau d'Apple.Parmi ces idées, on retrouve notamment les haut-parleurs, qui prennent tout le dessous de l'écran. L'ordinateur embarque en réalité une vraie petite barre de son, signée Bang & Olufsen, qui fait du HP Envy 32en terme de volume sonore. Cette barre de son a une particularité très intéressante : elle peut être utilisée en Bluetooth même lorsque l'ordinateur est éteint ! En reprenant cette idée et la poussant un peu plus loin, par exemple grâce à une hypothétique puce Apple T3 qui gagnerait quelques nouvelles responsabilités par rapport à la puce Apple T2 actuelle (qui est uniquement sur l'iMac Pro pour le moment), Apple pourrait transformer l'iMac en HomePod d'appoint...L'autre nouveauté, que l'on avait déjà pu découvrir à travers de concepts ou d'écrans mais encore jamais sur un tout-en-un, consiste tout simplement à utiliser le pied de l'ordinateur comme chargeur par induction (Qi). L'intégration d'une telle nouveauté serait très sympathique sur l'iMac, même si cela nécessiterait de revoir en profondeur la conception du pied de l'ordinateur. Cela pourrait également permettre à Apple de proposer une solution de recharge plus élégante pour ses périphériques, et notamment pour sa Magic Mouse qui se recharge actuellement via un connecteur Lightning empêchant son usage simultané.HP s'est démarqué de l'iMac avec d'autres petites nouveautés, comme une caméra rétractable sur le haut de l'écran qui permet de réduire encore les marges autour de la dalle, tout en offrant une imparable sécurité contre les éventuels piratages de la webcam. Il y a toutefois peu de chances qu'Apple opte pour une telle solution, d'autant moins si Face ID fait un jour son apparition sur le tout-en-un pommé. Autre évolution notable mais qui n'a aucune chance d'aboutir à Cupertino : un clavier sans fil permettant de se connecter à trois appareils simultanément (et de passer de l'un à l'autre grâce à trois touches dédiées). HP propose même un socle pour accueillir une tablette et un smartphone directement au niveau du clavier...Cet ordinateur sera disponible dès ce mois-ci à partir de 1 899,99 dollars, avec un processeur Core i5 hexacoeur de neuvième génération, une carte graphique GeForce GTX 1650 de NVIDIA, 16 Go de RAM, un SSD de 256 Go et un disque dur de 1 To, avec bien sûr de multiples options pour monter en gamme.Loin de filer un coup de vieux à l'iMac en terme de design, le HP Envy 32 nous rappelle en tout cas une nouvelle fois qu'Apple s'est beaucoup reposée sur ses lauriers ces dernières années en ce qui concerne son tout-en-un. Une refonte de l'iMac est de plus en plus nécessaire, et nous nous attendons à des évolutions majeures pour la gamme qui sera présentée cette année (lire :).