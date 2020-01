Apple va changer de système pour ses numéros de série

Apple va changer de méthode pour la génération des numéros de série de ses différents produits en fin d'année 2020, nous apprend MacRumors . Nos confères ont en effet intercepté un mémo interne qui prévient qu'Apple va abandonner le système actuel, qui permet de déterminer l'endroit où la machine a été fabriquée ainsi que son année et sa semaine d'assemblage, pour adopter une série alphanumérique plus aléatoire. L'objectif serait de limiter le risque de fraude, sans plus de précision ; cela devrait en tout cas compliquer le jailbreak sur iOS et la création de Hackintosh

L'emplacement du numéro de série sur un Mac

Nous n'en saurons pas plus pour le moment, mais il ne faudra donc pas s'étonner si les futurs numéros de série utilisés par Apple changent subitement de longueur ou d'organisation. Bien sûr, tous les appareils commercialisés jusqu'à la date du changement conserveront leur numéro attribué au moment de la fabrication.