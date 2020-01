Un indice sur l'offre Back to School 2020

C'est chaque année la même rengaine : Apple va-t-elle continuer à proposer son offre Back to School aux étudiants à l'approche de l'été ? Et comme chaque année, un petit tour dans l'hémisphère sud en tout début d'année nous permet d'avoir un premier indice de ce à quoi nous attendre. Apple vient en effet de lancer son offre Back to Uni dans certains pays où l'année scolaire est calquée sur l'année civile, comme l'Australie par exemple (des offres similaires sont également disponibles en Nouvelle-Zélande, en Corée du Sud et au Brésil).Cette année en Australie, les étudiants peuvent obtenir un casque Beats Studio3 pour l'achat d'un MacBook Air, d'un MacBook Pro, d'un iMac ou d'un iMac Pro. Pour l'achat d'un iPad Pro ou d'un iPad Air, ils peuvent obtenir un casque Beats Solo3. Il est également possible d'opter pour les écouteurs BeatsX, ou le Sudio3 pour un supplément dans le cadre de l'iPad. Comme d'habitude, cette offre est cumulable avec la remise de 10% déjà accordée aux étudiants sur l'achat de leur matériel, et une remise de 20% est également proposée sur les polices d'assurance AppleCare+.À moins qu'Apple ne décide de bouleverser ses habitudes d'ici cet été, voilà donc un bon aperçu de ce à quoi nous attendre pour l'offre Back to School 2020 en France. Cette opération promotionnelle est généralement lancée sur l' Apple Store éducation au début de l'été et elle est valable jusqu'au début de l'automne (l'année dernière, elle a eu lieu du 9 juillet au 17 octobre). À moins d'opter pour une machine reconditionnée sur le Refurb Store qu'est-ce que c'est ? ), cette offre est généralement la meilleure dont peuvent bénéficier les étudiants et il peut donc être intéressant de l'attendre avant de s'équiper. À titre informatif, vous pouvez retrouver tous les détails de l'offre de 2019 sur cette page