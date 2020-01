Les 5 GHz dépassés sur un MacBook Pro en 2020 ?

Le célèbre salon du CES a ouvert ses portes à Las Vegas cette semaine, et les différents fabricants (mais pas Apple ) présentent leurs nouveautés pour ce début d'année 2020. Chez Intel, il est visiblement encore un peu tôt pour donner tous les détails sur la gamme de processeurs Core de 10ème génération de la série H (TDP de 45 W), les puces utilisées par Apple sur ses MacBook Pro 16". Le fondeur a toutefois tenu à donner une toute première caractéristique pour donner l'eau à la bouche : ces processeurs, qui seront présentés en détail, dépasseront la barre des 5 GHz pour les Core i7, et iront encore plus loin pour les Core i9. Bien sûr, il s'agit ici de la fréquence en mode Turbo, qui n'est que temporaire ; la fréquence nominale devrait rester nettement inférieure.Aujourd'hui, les MacBook Pro 16", qui ont repris les même puces que les MacBook Pro 15,4" de 2019, peuvent être équipés de trois processeurs différents : l'hexacoeur Core i7-9750H cadencé à 2,6 GHz (Turbo Boost à 4,5 GHz) pour le modèle d'entrée de gamme, l'octocoeur Core i9-9880H cadencé à 2,3 GHz (Turbo Boost à 4,8 GHz) pour le modèle haut de gamme, et l'octocoeur Core i9-9980HK cadencé à 2,4 GHz (Turbo Boost à 5 GHz) en option. Le modèle d'entrée de gamme devrait donc gagner un minimum de 500 MHz en mode Turbo.Cette nouvelle série de processeurs sera de la gamme Comet Lake, un dérivé de l'architecture Skylake qui est toujours gravé avec une finesse de 14 nanomètres. En dehors de l'adoption probable de la technologie Turbo Boost Max 3.0, qui devrait permettre ces importants progrès en mode Turbo, Intel ne donne pour le moment pas la moindre information supplémentaire.Il y a quoi qu'il en soit encore le temps pour Apple : le MacBook Pro 16" a été dévoilé en novembre 2019 et sa révision n'est clairement pas pour tout de suite. À moins d'une énorme surprise, nous ne nous attendons en effet pas à l'arrivée de nouveaux modèles avant l'été ou plutôt l'automne au plus tôt.