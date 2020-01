Avec Bluetooth LE Audio, l'audio sans fil va évoluer

La norme Bluetooth continue d'évoluer doucement. Après de grands progrès sur le front de la géolocalisation au menu du Bluetooth 5.1 l'année dernière, il faut s'attendre à de belles avancées du côté de l'audio en cette année 2020. Le Bluetooth Special Interest Group (SIG) vient d'annoncer l'arrivée d'une nouvelle norme, le Bluetooth LE Audio, qui sera spécialement conçue pour améliorer l'expérience de l'utilisateur lors de l'écoute d'audio sans fil. Utilisant le Bluetooth Low Energy, le Bluetooth LE Audio va apporter plusieurs nouveautés très intéressantes.Un nouveau codec va ainsi faire son apparition pour améliorer la qualité du son : le Low Complexity Communication Codec (LC3) qui remplacera le SBC va ainsi permettre de retransmettre un son plus fidèle tout réduisant la bande passante nécessaire, ce qui aura une influence non négligeable sur la consommation. Il est également question d'améliorations du côté de la gestion des appareils auditifs, avec de multiples fonctionnalités pour la gestion des appels ou l'écoute de musique.Le Bluetooth LE Audio a également la particularité d'être "Multi-Stream", c'est à dire qu'il permet de transmettre un signal à deux écouteurs sans fil simultanément (aujourd'hui, le premier écouteur transmet le signal au second) ou à plusieurs casques pour une écoute à plusieurs. La fonctionnalité Broadcast Audio devrait généraliser la diffusion sur de multiples appareils à la fois, que cela soit de manière personnelle avec la famille ou les amis, ou professionnelle : le système prendra en effet en charge des centaines de connexions simultanées pour un usage dans les lieux publics, comme les musées, bars, cinémas, salles de conférence, clubs de sport, téléviseur dans une salle d'attente, etc. De nouveaux usages devraient ainsi émerger.Certaines nouveautés ne vous seront pas inconnues : iOS 13 offre par exemple déjà la possibilité de partager l'audio entre deux paires d'AirPods. La fonctionnalité résulte toutefois d'un travail spécifique d'Apple sur le sujet, et non d'une norme ; grâce au Bluetooth LE Audio, cette avancée sera disponible pour tous. Le Bluetooth LE Audio est encore en plein chantier, et les spécifications de la nouvelle norme seront dévoilées dans le courant du premier semestre de cette année 2020. Il faudra ensuite le temps que les fabricants l'intègre dans leurs produits.