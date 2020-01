Pro Display XDR : les limites de la technologie Mini LED

Avec son Pro Display XDR, Apple a utilisé pour la première fois la technologie Mini LED. Il s'agit toujours d'un écran LCD, mais doté de LED dédiées au rétroéclairage dont l'intensité peut être gérée individuellement. Dans le cadre de l'écran professionnel d'Apple, ce sont 576 zones de pixels qui peuvent être contrôlées indépendamment les unes des autres ; une zone blanche peut ainsi bénéficier d'une luminosité maximale, alors qu'une zone noire peut être totalement éteinte. Pour son Pro Display XDR, Apple promet ainsi, avec une luminosité constante en plein écran de 1 000 nits (et des pointes à 1 600 nits) et des noirs quiLors de la présentation de son nouvel écran, Apple n'a pas hésité à comparer son Pro Display XDR aux moniteurs de référence utilisés par les professionnels de l'image. Ces écrans professionnels, dont l'objectif est de rendre l'image la plus proche possible de la perfection, coûtent une véritable fortune ; le BVM-HX310 de Sony coûte par exemple plus de 35 000 €. Apple s'est ainsi comparée à la crème de la crème, avec un tarif très largement inférieur — l'écran Pro Display XDR est vendu à partir de 5 499 €.L'écran Pro Display XDR est arrivé chez certains utilisateurs professionnels, qui n'ont évidemment pas manqué de le comparer avec leurs outils de travail habituels. C'est notamment le cas de Juan Salvo qui a publié une photo permettant de se rendre compte de la flagrante différence dans la gestion du contraste entre le Pro Display XDR et les moniteurs de référence. Sur l'image ci-dessous, vous pouvez ainsi retrouver le Pro Display XDR au centre, entouré de deux moniteurs de FSI, le XM310K et le XM311K. L'effet de halo n'est pas totalement absent du XM310K, mais il reste bien moins prononcé que sur le Pro Display XDR alors que la dalle pointe à 3 000 nits. Le XM311K, avec sa double dalle LCD, se contente de 1 000 nits mais s'approche de la perfection en terme de contraste.

Via @j_salvo

Cet effet de halo est aisé à reproduire : un simple trait blanc sur fond noir a par exemple permis à Vitaly Ishkulov d'obtenir le terrifiant cliché ci-dessous. Si l'on compare les 576 LED dédiées au rétroéclairage aux 20,4 millions de pixels présents sur cet écran 6K (6 016 x 3 384 pixels), on comprend qu'Apple ne peut pas gérer le rétroéclairage plus finement que sur des zones comprenant chacune... 35 344 pixels. Ce qui est très précisément 35 344 fois moins précis que sur un écran OLED, où chaque pixel émet sa propre lumière. Paradoxalement, l'image ci-dessous sera bien plus agréable à regarder sur un simple iMac, sur lequel le contraste sera bien moins important mais sans effet de halo.

Via @iband

Les clichés représentés dans cet article montrent les situations où l'écran est poussé dans ses retranchements, et le Pro Display XDR reste a priori supérieur aux dalles OLED sur d'autres aspects, comme le respect des couleurs ou la luminosité maximale. Pour certains usages, cette limitation devrait passer relativement inaperçue. Mais la technologie Mini LED n'est clairement pas parfaite. Ces photos démontent en tout cas les prétentions d'Apple : le Pro Display XDR est certainement un bel outil, mais il ne peut certainement pas se mesurer à un moniteur de référence.