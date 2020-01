Un iPhone 9, plus épais que l'iPhone 8, en rendus 3D

On ne sait pas encore réellement quel nom il portera, mais plusieurs rumeurs ont évoqué la possibilité que le successeur de l'iPhone 8 s'appelle tout simplement iPhone 9. Quel que soit son nom, les bruits de couloir sont nombreux et unanimes : Apple redonnerait un petit coup de jeune à son smartphone d'entrée de gamme au printemps, plus précisément à la fin du mois de mars. Souvent bien informé, le leaker @OnLeaks a diffusé sur iGeeksblog des rendus 3D de ce nouveau modèle.Les images que vous pouvez retrouver ci-dessous sont très bien réalisées comme toujours, mais elles ne nous apportent malheureusement pas grand chose de nouveau. En effet, l'iPhone 9 ressemblerait énormément à son prédécesseur, conservant un écran rectangulaire LCD de taille identique (4,7"), ses très larges marges sur et sous l'écran ainsi que le bouton d'accueil comprenant le capteur d'empreintes digitales de Touch ID. @OnLeaks s'est amusé à intégrer un verre mat à l'arrière du téléphone, comme sur l'iPhone 11 Pro, ainsi qu'un châssis en acier et non en aluminium comme aujourd'hui ; il ne s'agit que d'hypothèses, peu probables d'ailleurs puisqu'il s'agit d'un modèle d'entrée de gamme. En revanche, le leaker apporte un élément dont nous n'avions pas connaissance jusqu'ici : l'iPhone 9 aurait une épaisseur de 7,8 mm, contre 7,3 mm pour l'iPhone 8. Le poids pourrait donc aussi être en hausse, tout comme l'autonomie si Apple profite du volume supplémentaire pour intégrer une batterie plus capacitaire.Selon les indiscrétions dont nous disposons jusqu'ici, l'iPhone 9 adopterait la puce Apple A13 (Apple A11 pour l'iPhone 8) et 3 Go de mémoire vive (2 Go pour l'iPhone 8). @OnLeaks ajoute que l'appareil photo pourrait également progresser, sans précisions sur le sujet. Il reste bien sûr la question du tarif : il pourrait augmenter, notamment si Apple profite de l'occasion pour abandonner l'iPhone 8 Plus, mais raisonnablement pour ne pas trop s'approcher des platebandes de l'iPhone XR (qui est vendu à partir de 709 €, contre 539 € pour l'iPhone 8 aujourd'hui). Il ne s'agit en tout cas que d'une supposition pour le moment ; si nous obtenons régulièrement la plupart des caractéristiques techniques des téléphones d'Apple plusieurs semaines avant leur sortie, leur tarification reste généralement secrète jusqu'à la dernière minute.