Le Thunderbolt 4 pointe le bout de son nez

Depuis la présentation de l'USB 4 en septembre dernier, on se demandait ce qu'il allait advenir de la norme Thunderbolt. L'USB 4 reprendra en effet les caractéristiques techniques du Thunderbolt 3, ce qui lui permettra d'atteindre des débits de 40 Gbit/s, contre 20 Gbit/s pour l'USB 3.2 Gen 2x2. Les deux normes auraient pu fusionner, mais Intel ne compte pas attendre et va finalement aller plus vite que l'USB-IF. À l'occasion de la présentation de sa future gamme de puces Tiger Lake, le fondeur a en effet évoqué le Thunderbolt 4 pour la première fois, promettant des débits quatre fois plus rapides que l'USB 3. Voilà qui nous amène sans grande surprise à 80 Gbit/s, soit deux fois plus que le Thunderbolt 3.Le Thunderbolt 4 faisant partie de la fiche technique des processeurs Tiger Lake d'Intel, qui seront disponibles cette année, l'arrivée de cette nouvelle norme est très proche et on devrait donc rapidement la retrouver sur certains ordinateurs d'Apple. Gravées avec une finesse de 10 nanomètres, contre 14 nanomètres pour la plupart des processeurs de la génération actuelle, les puces Tiger Lake promettent des gains de puissancemais Intel n'a encore détaillé ni le calendrier de sortie ni les types de processeur qui seront commercialisés. Encore un peu de patience !