Wi-Fi 6E : le Wi-Fi va passer aux 6 GHz

En 2018, la Wi-Fi Alliance s'est enfin rendue compte que les dénominations de ses différentes normes étaient compliquées à comprendre du grand public : fini le 802.11ax, le 802.11ac ou encore le 802.11n, et bonjour au Wi-Fi 6, 5 ou 4. En toute logique, la prochaine version de la norme devrait prendre le nom de Wi-Fi 7. Non ? Eh bien non : il s'agira du Wi-Fi 6E, a annoncé le consortium cette semaine. Pour sa défense, il s'agit d'une évolution du Wi-Fi 6 et non d'une nouvelle norme à proprement parler. Il n'est en effet pas forcément question d'une envolée des débits ou de l'apparition de nouvelles fonctionnalités, mais surtout d'une compatibilité avec de nouvelles bandes de fréquences.Le Wi-Fi 6E sera la première norme de Wi-Fi à prendre en charge la bande des 6 GHz. Aujourd'hui, le Wi-Fi peut fonctionner sur la bande des 2,4 GHz ou sur la bande des 5 GHz. Avec la multiplication des appareils sans fil, les ressources spectrales arrivent à saturation et l'ouverture d'une troisième bande paraît de plus en plus indispensable. Aujourd'hui réservées à d'autres usages, les fréquences de la bande des 6 GHz vont progressivement être libérées pour une utilisation sans licence, à commencer par les États-Unis dès cette année, alors que le même sujet est à l'étude en Europe. La Wi-Fi Alliance évoque 14 nouveaux canaux de 80 MHz, et 7 nouveaux canaux de 160 MHz.Il n'est pas encore question de débits ou de portée, en tout cas pas de manière chiffrée, mais il faut s'attendre à une hausse des débits sur une portée plus courte ; les différentes bandes sont complémentaires et les 6 GHz ne sont pas amenés à remplacer les deux bandes actuelles. Côté compatibilité, les réseaux réglés uniquement sur la bande des 6 GHz seront logiquement totalement incompatibles avec les appareils n'étant dotés que du Wi-Fi 6 ou antérieur. Niveau disponibilité, c'est le plus grand flou pour le moment : la Wi-Fi Alliance se déclare prête à prendre en charge cette nouveauté, mais il faut que les différents pays autorisent son exploitation pour que la norme puisse aboutir — certains observateurs évoquent l'année 2022, mais ce n'est pas une certitude pour le moment. Le Wi-Fi 6E ne fera donc pas ses premiers pas au sein des produits que nous utilisons au quotidien tout de suite.