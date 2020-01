Apple Pay lancé au Crédit Agricole en janvier ?

Avec un peu de retard à l'allumage, Apple Pay devrait faire ses premiers pas chez les clients du Crédit Agricole dans le courant de ce mois de janvier, si l'on en croit les sources de nos confrères de iGeneration . La banque avait initialement promis un lancement avant la fin d'année 2019, mais il y a vraisemblablement eu un peu de retard dans les négociations avec Apple. Le logo du Crédit Agricole est finalement apparu sur le site d'Apple le 4 décembre dernier, ce qui nous indique que l'accord a bien été signé et qu'il ne reste plus que les derniers détails techniques à fignoler.Tout semble en tout cas en place désormais : le Crédit Agricole a commencé à communiquer sur le sujet sur la page d'accueil de son site web , et l'application de la banque a été mise à jour pour prendre en charge l'application Wallet d'Apple. Bref, on y est presque.L'arrivée d'Apple Pay au Crédit Agricole, attendue de longue date, est d'autant plus symbolique qu'elle concerne la plus grande banque française en terme de nombre de clients (plus de 20 millions). D'autres gros poissons sont attendus pour ce début d'année 2020 : LCL devrait logiquement emboîter le pas au Crédit Agricole, et le service de paiement mobile d'Apple a également été annoncé au Crédit Mutuel et chez CIC . Deux banques en lignes sont également au programme : ING et BforBank . La prise en charge d'Apple Pay est également attendue chez Up Chèque Déjeuner ainsi que chez Curve