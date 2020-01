Le ThinkPad X1 Fold de Lenovo, premier PC avec écran OLED pliable

Après un premier prototype présenté au CES 2019, Lenovo est prêt à se lancer sur le marché des ordinateurs pliables, avec un tout premier modèle de PC au monde à être doté d'un écran OLED pouvant être plié en deux. Le ThinkPad X1 Fold, qui vient d'être présenté par Lenovo au CES de 2020 qui se tient cette semaine à Las Vegas, intègre un écran pliable de 13,3" au format 4:3. L'ordinateur peut être utilisé à plat, comme un livre, comme un ordinateur classique avec un clavier virtuel sur la partie posée à plat, ou comme un écran avec un clavier physique externe.Les informations sur cet ordinateur sont peu nombreuses : on sait qu'il pèse environ 1 kg, qu'il est équipé d'un processeur Intel, d'une connexion 5G optionnelle, et qu'il fonctionnera dans un premier temps sous Windows 10 (la compatibilité avec Windows 10X, qui est spécifiquement conçu pour les ordinateurs dotés d'un double écran — ou d'un affichage en deux parties — est déjà annoncée). Pour l'instant, Lenovo cherche surtout à rassurer sur la solidité de l'engin et notamment de son système de charnière, renforcé par de la fibre de carbone ; nous pourrons prendre connaissance de la fiche technique complète plus tard. Le ThinkPad X1 Fold sera commercialisé en milieu d'année 2020 avec des tarifs qui débuteront à 2 499 dollars.Après quelques tentatives du côté des smartphones, notamment avec le Galaxy Fold de Samsung qui a connu quelques déboires avant son lancement et qui n'a plus trop fait parler de lui depuis, les fabricants commencent à explorer la possibilité d'intégrer des écrans pliables aux ordinateurs et aux tablettes, ou tout du moins à des produits hybrides permettant de rapprocher ces deux mondes. C'est un marché encore balbutiant, où les rares produits à dépasser le stade du prototype ne sont pas destinés à conquérir les foules. Du côté d'Apple, les ingénieurs de Cupertino planchent sur le sujet depuis de nombreuses années, comme on peut régulièrement le voir grâce aux brevets déposés par l'entreprise , mais aucun produit fini ne semble être à l'ordre du jour pour le moment.