Bientôt une alternative à AirPower chez Mophie

Apple a beau avoir abandonné la technologie AirPower , d'autres entreprises continuent de plancher sur le même objectif, à savoir la possibilité de charger simultanément plusieurs appareils par induction sur le même chargeur. Un chargeur Qi capable d'accueillir deux appareils à la fois a été présenté par ZENS cette semaine au CES, et Bloomberg nous apprend qu'une autre alternative va voir le jour cette année chez Zagg. Par la voix de son responsable du marketing, Brad Bell, la maison mère de Mophie a annoncé cette semaine qu'une alternative à AirPower sera commercialisée sous la marque Mophie dans le courant de cette année.Mophie est une marque bien connue des utilisateurs d'iPhone : c'est l'une des deux marques (avec Belkin) qui sont proposées par Apple sur sa boutique en ligne lorsque l'utilisateur souhaite un chargeur par induction. Mophie commercialise d'ailleurs déjà deux chargeurs très intéressants malgré leurs tarifs prohibitifs : une base de charge double (pour iPhone et boîtier d'AirPods) à 89,95 € , et une base trois en un incluant également un emplacement pour l'Apple Watch à 149,95 € . Mais pour ces deux chargeurs, la même contrainte demeure : il faut placer les produits à des emplacements très précis pour que la recharge fonctionne ; il n'est pas question de les positionner n'importe où sur la surface du chargeur.

Prototype d'AirPower — Image par Bloomberg

Les ingénieurs de Zagg sont-ils parvenus à réaliser ce que ceux d'Apple ont tant cherché à faire avec AirPower avant de jeter l'éponge après plusieurs années de recherche pour cause de surchauffe ? On attendra de découvrir le produit fini de Mophie avant de crier victoire, mais il s'agit en tout cas d'une marque sérieuse n'ayant pas grand intérêt à faire monter la sauce pour rien. Affaire à suivre !