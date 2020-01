iPhone 11 : Apple lance un concours de photos en mode nuit

Un an après avoir lancé le premier concours de photos prises à l'iPhone , Apple vient d'annoncer la mise en place de la seconde édition de cet événement, qui est visiblement amené à devenir annuel. Cette fois-ci, il faudra posséder un modèle d'iPhone de toute dernière génération pour pouvoir participer : seules les photos prises avec le mode nuit d'iOS peuvent concourir. Or, seuls les iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max prennent en charge cette fonctionnalité, dont les résultats peuvent être particulièrement bluffants — vous pouvez retrouver quelques exemples ci-dessous, ou notre test de l'iPhone 11 sur cette page

Photo sur iPhone 11 Pro par Austin Mann

Photo sur iPhone 11 Pro par Jude Allen

Photo sur iPhone 11 Pro Max par Eric Zhang

Photo sur iPhone 11 Pro par Aundre Larrow

Si vous avez un cliché pris en mode nuit dont vous êtes particulièrement fier, vous avez jusqu'au mercredi 29 janvier pour soumettre votre participation, sur Instagram ou Twitter avec les hashtags #ShotoniPhone et #NightmodeChallenge ; vous pouvez également envoyer votre photo par e-mail à l'adresse shotoniphone@apple.com, avec le fichier sous la forme "prénom_nom_nightmode_modèlediphone". Les photos peuvent avoir été retouchées, via l'application Photos ou via n'importe quel autre logiciel tiers. En revanche, vous n'avez pas droit au moindre accessoire matériel pour améliorer la prise de vue. Vous devez avoir 18 ans pour participer.Vous pouvez retrouver le règlement complet du concours sur cette page . Un jury dont vous pouvez retrouver la composition sur cette page déterminera cinq clichés gagnants qui seront annoncés le mercredi 4 mars. Apple rétribuera les photographes pour leur cliché (la somme n'est pas communiquée — les photographes conserveront les droits de l'image), qui pourra être utilisé par Apple sur son site web, en boutique, ou encore dans des campagnes de publicité pour promouvoir la qualité des appareils photos de l'iPhone.