Prenez un peu deet de, mélangez bien et vous devriez obtenir quelque chose s'approchant peu ou prou de, la série humoristique qui verra le jour le 7 février sur Apple TV+. Après un premier aperçu le mois dernier, Apple partage aujourd'hui la bande annonce complète de cette nouvelle création originale, qui suit les aventures d'un studio de développement de jeux vidéo. On retrouve Rob McElhenney dans le rôle principal, ainsi que F. Murray Abraham, Danny Pudi, Imani Hakim, David Hornsby, Ashly Burch ou encore Jessie Ennis. La première saison comprendra neuf épisodes de 30 minutes, qui seront lancés simultanément.À l'occasion de la publication de cette bande annonce, Rob McElhenney a accordé une longue interview à Variety , dans laquelle il a déclaré qu'Apple s'était montrée très utile dans le développement de la série, n'hésitant pas à intervenir pour pousser ses idées mais laissant les décisions finales à Rob McElhenney et son équipe. Pour le créateur de la série, le dosage serait idéal pour stimuler la production sans la dénaturer.Certes, Rob McElhenney ne va pas s'amuser la morde la main qui le nourrit. Ce témoignage n'est néanmoins pas le premier à aller dans ce sens. Dans les mois précédant la présentation d'Apple TV+, il s'est longuement murmuré qu'Apple souhaitait des contenus très grand public, consensuels voire aseptisés, au point de générer d'importants désaccords avec les producteurs. Finalement, les premières créations d'originales d'Apple rassurent sur le sujet :est par exemple plein d'injures, etne fait pas l'impasse sur le sexe et la violence.