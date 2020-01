L'app TV d'Apple arrive chez LG, Sony et Vizio en 2020

Après Samsung l'année dernière avec tvOS 12.3 , ce sera bientôt au tour de LG, Sony et Vizio de proposer l'application TV d'Apple sur leurs téléviseurs, ou tout du moins sur certains modèles haut de gamme. Apple en a fait l'annonce en toute discrétion à l'occasion de la publication d'un communiqué de presse au sujet de ses différents services, qui ont enregistré des revenus historiques en 2019. La firme de Cupertino ne donne aucun détail sur le déploiement, sinon que celui-ci est prévu pourUn peu plus tôt cette semaine, LG avait toutefois donné quelques précisions à l'occasion de la présentation de sa gamme de téléviseurs pour l'année 2020 : l'application TV d'Apple présente au sein des téléviseurs de LG permettra de regarder Apple TV+ (et d'y souscrire), les Apple TV Channels, les films et séries achetés ou en location ainsi que la bibliothèque vidéo d'iTunes. Bonne nouvelle, les utilisateurs des modèles de téléviseurs de 2018 et de 2019 pourront également bénéficier de l'application.

L'application TV d'Apple sur un téléviseur Samsung

Apple a beau proposer un prix bas pour Apple TV+ et offrir le service pendant un an pour tout achat de produit pommé (iPhone, iPad, Mac, iPod touch ou Apple TV), il n'est pas forcément évidement d'accéder au service de streaming d'Apple sur un téléviseur sans passer par le biais d'un Apple TV, qui représente un investissement que tout le monde n'est pas prêt à faire. Quitte à perdre des ventes d'Apple TV, Apple a tout intérêt à multiplier les partenariats avec les différents fabricants pour que son application TV soit présente sur un maximum de téléviseurs. Cela prendra du temps, d'autant plus que la fréquence de renouvellement des téléviseurs est loin d'être aussi élevée que celle des smartphones ou même des ordinateurs, mais c'est absolument indispensable pour le succès d'Apple TV+.