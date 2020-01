Des forfaits 5G seront disponibles avant l'arrivée de l'iPhone 5G

Il y aura bien de premières offres 5G disponibles en France avant l'arrivée des premiers modèles d'iPhone compatibles, a confirmé Stéphane Richard au micro de Radio Classique . Le PDG d'Orange a en effet confirmé que les premiers forfaits de l'opérateur historiques seront lancés, c'est à dire dans la foulée de l'attribution des fréquences adéquates. Rappelons qu'à la fin du mois de novembre, nous avions appris qu'un désaccord entre le Ministère de l'Économie et des Finances et l'Arcep avait conduit à repousser de trois mois la date de l'attribution de ces fréquences, qui ne seront donc pas entre les mains des opérateurs téléphoniques avant juin au plus tôt.Orange compte aller très vite, mais les premiers réseaux 5G seront loin d'offrir une couverture comparable à celle de la 4G aujourd'hui : la 5G ne sera en effet lancée que dans quelques métropoles dans un premier temps. Concernant les tarifs, il ne faut pas s'attendre à une envolée des prix... à quantités de données égales :, a affirmé Stéphane Richard.Le PDG d'Orange a profité de cette interview pour confirmer ce qui n'est aujourd'hui plus qu'un secret de Polichinelle : oui, l'iPhone basculera bien à la 5G en septembre prochain. C'est une nouveauté qu'Orange attend tout particulièrement :et l'opérateur compte bien profiter de la petite période précédant le lancement de l'iPhone 12 pour roder son réseau.