10 coeurs dans un iMac ? Ça va chauffer !

Quels seront les processeurs utilisés par Apple pour sa prochaine gamme d'iMac ? En toute logique, les ingénieurs de Cupertino devraient opter pour les puces succédant à la génération actuelle, avec la gamme Comet Lake-S d'Intel. Comme nous l'avions vu le mois dernier, ces nouveaux processeurs seront toujours gravés avec une finesse de 14 nanomètres, la gamme Comet Lake-S étant une énième déclinaison de l'architecture Skylake. En l'absence d'évolutions majeures, Intel continue d'augmenter le nombre de coeurs, et on devrait pouvoir grimper jusqu'à 10 coeurs pour la puce Core i9-10900K qui succédera à l'actuel Core i9-9900K qui intègre (en option) l'iMac 27" le plus haut de gamme.Après de multiples fuites ces dernières semaines, on s'attendait à ce qu'Intel officialise cette nouvelle gamme de processeurs à l'occasion du CES, qui se tenait cette semaine à Las Vegas. Ça n'a pas été le cas, et le site allemand ComputerBase affirme que cela serait pour de très bonnes raisons : Intel rencontrerait en effet des problèmes de surchauffe pour ces nouvelles puces. Là où le Core i9-9900K peut déjà dépasser les 200 W de consommation en pic de puissance, le Core i9-10900K passerait la barre des 300 W ! Avec 10 coeurs cadencés à 3,7 GHz (Turbo à 5,2 GHz), contre 8 coeurs cadencés à 3,6 GHz (Turbo à 5 GHz) pour le modèle actuel, l'architecture Skylake serait poussée dans ses derniers retranchements.Intel retarderait ainsi le lancement des puces qui devraient équiper la prochaine génération d'iMac pour le moment, mais rien ne presse : la gamme d'iMac actuelle n'a que 10 mois au compteur et la révision peut sans problème attendre l'été voire l'automne. Il est donc préférable qu'Intel prenne son temps, d'autant que les contraintes thermiques de l'iMac sont particulièrement importantes. Notons d'ailleurs qu'une refonte de l'iMac pourrait bien être au programme pour cette année 2020, avec plusieurs changements d'envergure à la clé , comme un nouveau design aux bordures plus fines (et un nouveau système de refroidissement ?) et on l'espère la généralisation de la mémoire flash et des écrans Retina.