Apple baisse les montants de son programme de reprise

Cela fait plusieurs années qu'Apple propose un programme de reprise pour l'iPhone, l'iPad, le Mac et l'Apple Watch. Depuis septembre dernier, Apple met en avant ce programme de manière bien plus agressive qu'auparavant : lorsque vous entamez la commande d'un nouvel iPhone par exemple, Apple vous demande immédiatement si vous avez un ancien modèle à faire reprendre afin d'alléger un peu la facture. Les montants de reprise de ce programme n'ont jamais été avantageux, mais ce dernier peut tout de même représenter une commodité intéressante pour les utilisateurs ne souhaitant pas se frotter aux joies des sites de petites annonces.Suite aux changements effectués l'automne dernier, ce programme de reprise serait un succès pour Apple. En octobre dernier, Tim Cook avait même déclaré que plus d'un tiers des ventes en boutique impliquaient la reprise d'un ancien appareil ! Aujourd'hui toutefois, Apple a revu les montants de la reprise à la baisse ; alors qu'il était jusqu'ici possible d'obtenir 490 € pour un iPhone XS Max en bon état, le montant maximum n'est désormais plus que de 430 €. Tous les modèles sont concernés par cette baisse — même le pauvre iPhone SE est passé de 40 € à 30 € (vous pouvez retrouver tous les montants sur la capture d'écran ci-dessous).Voilà qui est évidemment regrettable, même si les tarifs des anciens modèles d'iPhone ont également pris un sacré coup derrière la tête chez les revendeurs et sur le marché de l'occasion depuis la fin d'année 2019. Si vous comptez changer de modèle d'iPhone, il reste globalement conseillé de revendre l'ancien modèle sur le marché de l'occasion ; cela nécessite un peu de patience (et d'énergie), mais c'est financièrement bien plus intéressant.