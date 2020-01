Smart Battery Case : un programme de remplacement pour l'iPhone XS, XS Max et XR

Apple vient d'annoncer le lancement d'un programme de remplacement pour les Smart Battery Case destinées à l'iPhone XS, à l'iPhone XS Max et à l'iPhone XR. Certains modèles peuvent présenter un des deux symptômes suivants : ne pas se charger ou se charger par intermittence lorsqu'ils sont chargés à une source d'alimentation, ou ne pas charger l'iPhone ou le charger par intermittence. Apple précise que les unités concernées ont été fabriquées entre janvier 2019 et octobre 2019. Il ne s'agit pas d'un problème de sécurité ; vous ne prenez aucun risque à conserver un modèle défectueux, sauf celui de ne plus pouvoir vous en servir pour recharger votre iPhone.Si vous êtes concerné par ce problème, vous pouvez demander le remplacement gratuit de votre Smart Battery Case dans les deux ans suivant l'achat de cette dernière. Pour cela, vous pouvez prendre rendez-vous dans un Apple Store ou vous rendez dans un centre de services agréé Apple . Vous pouvez retrouver tous les détails de ce programme de remplacement sur cette page