Pas de retard pour la 5G sur l'iPhone en 2020

La semaine dernière, l'analyste Mehdi Hosseini du cabinet SIG affirmait qu'Apple commercialiserait sa gamme d'iPhone 12 en deux temps durant l'automne prochain : les modèles compatibles avec la 5G "classique" (sous les 6 GHz) seraient lancés comme d'habitude en septembre, alors que les modèles compatibles avec les ondes millimétriques devraient attendre décembre 2020 ou janvier 2021. Ce retard serait dû à la volonté d'Apple de concevoir les modules d'antennes de ces modèles en interne.Aujourd'hui, l'analyste Ming-Chi Kuo délivre un message plus rassurant : les deux modèles seraient bien disponibles simultanément dès le mois de septembre. En revanche, les modèles "mmWave" (ondes millimétriques) pourraient n'être distribués que dans un nombre de pays très restreints : les États-Unis, le Canada, le Japon, la Corée du Sud et le Royaume-Uni. Les ondes millimétriques, qui permettent un meilleur débit (mais au prix d'une portée moindre) ne seront en effet pas disponibles tout de suite dans de nombreux pays, dont la France, et cette compatibilité ne devrait pas manquer à grand monde tout en facilitant la production des nouveaux modèles d'iPhone. Ming-Chi Kuo ajoute qu'Apple envisagerait d'ailleurs de mettre en place des modèles totalement dépourvus de 5G pour certaines régions du monde où ces réseaux ne seront pas en place avant plusieurs années.

Montage par MacRumors

Les premiers réseaux 5G feront leur apparition en France dès cet été , à temps pour la sortie de l'iPhone 5G en septembre prochain. Le nombre d'utilisateurs qui pourra en bénéficier sera toutefois plutôt restreint, les opérateurs ne prévoyant la couverture que de quelques métropoles dès cette année. Les premiers forfaits 5G pourraient d'ailleurs coûter un peu plus cher que les forfaits 4G actuels, même si cette hausse de prix pourrait s'accompagner d'une hausse de l'enveloppe de données proposée à débit maximal. Rappelons que la 5G permettra une nouvelle hausse des débits — qui pourraient être jusqu'à dix fois supérieurs à ce que la 4G permet d'atteindre — ainsi qu'une latence réduite et une meilleure efficacité lorsque de nombreux terminaux sont connectés sur un même point d'accès.