The Morning Show : enfin un premier prix pour Apple TV+

Quelques jours après les cérémonies des Golden Globes et la désormais célèbre diatribe de Ricky Gervais , les Critics Choice Awards se tenaient hier soir à Santa Monica (Californie) et cette cérémonie a été l'occasion pour Apple de glaner sa toute première récompense pour son service de streaming Apple TV+. C'est Billy Crudup qui doit être remercié pour ce prix du meilleur second rôle pour son interprétation de Cory Ellison dans. L'acteur a été préféré à Peter Dinklage dans, Asante Blackk dans, Asia Kate Dillon danset Tim Blake Nelson dans. La semaine dernière, Jennifer Aniston et Reese Witherspoon étaient toutes les deux nominées aux Golden Globes pour la meilleure actrice dans une série dramatique pour leurs rôles de Alex Levy et Bradley Jackson dans, mais c'est Olivia Colman qui a finalement emporté le prix pour son rôle d'Elizabeth II dans

Billy Crudup dans The Morning Show

S'il y a une chose à retenir de cette première saison des récompenses pour Apple, c'est queest la seule série d'Apple TV+ à sortir réellement du lot, sans créer un phénomène culturel toutefois. Pour la défense d'Apple, Apple TV+ est sorti tardivement en 2019 et seules trois autres créations (et) étaient susceptibles d'être qualifiées pour des récompenses cette année. L'année prochaine, Apple attaquera la saison des récompenses avec un catalogue plus étoffé, de nombreuses nouvelles séries étant attendues dans le courant de cette année 2020.