Apple prépare l'arrivée d'un nouveau Mac portable...

Nous voici précisément deux mois après la commercialisation du MacBook Pro 16" , et Apple vient d'enregistrer un nouveau modèle d'ordinateur portable dans la base de données de l'(EEC), célèbre organisme russe qui a depuis quelques années pris la sympathique habitude de nous dévoiler à l'avance certains produits d'Apple qui s'apprêtent à être mis sur le marché. On ne connaît rien des caractéristiques de la machine, qui portera le numéro de modèle A2289 et qui sera logiquement livrée avec macOS 10.15, mais on sait donc qu'elle est sur la rampe de lancement.Après la refonte du grand modèle de MacBook Pro, dont l'écran est passé de 15,4" à 16" pour l'occasion, il ne fait aucun doute qu'Apple a dans ses cartons une toute nouvelle version du modèle 13,3" qui devrait à son tour bénéficier des avancées de son grand frère, comme le clavier plus fiable, les nouveaux haut-parleurs plus puissants ainsi que les nouveaux micros ou encore la batterie plus capacitaire, sans oublier — espérons-le — un écran légèrement plus grand avec des marges réduites autour de celui-ci. Reste la question du timing : des rumeurs ont évoqué un lancement au printemps , mais les bruits de couloir à ce sujet restent assez peu nombreux pour le moment. Comme pour le MacBook Pro 16", Apple n'a en tout cas pas besoin d'une conférence pour lancer cet hypothétique MacBook Pro 14" ; une simple mise à jour de son site web suffit, et l'annonce peut donc avoir lieu à tout moment.Il pourrait bien sûr s'agir d'une toute autre machine que le MacBook Pro 14", mais on ne s'attend pas à une révision du MacBook Air avant l'été au plus tôt et le MacBook 12" n'existe plus : à moins qu'Apple ait une énorme surprise sous le coude comme un tout premier Mac ARM (mais aucune annonce n'aurait alors lieu avant la WWDC, en juin), on imagine difficilement ce modèle A2289 correspondre à autre chose qu'une révision du MacBook Pro 13,3". Notez qu'Apple a aujourd'hui deux modèles différents de MacBook Pro 13,3" au catalogue, avec deux ou quatre ports Thunderbolt ; à moins qu'Apple ne remplace ces deux modèles par une référence unique, ce nouvel ordinateur devrait plutôt remplacer le modèle avec quatre ports Thunderbolt, qui est plus haut de gamme.Ce nouveau modèle pourrait être commercialisé très rapidement, mais il pourrait également attendre quelques longues semaines ; les dépôts d'Apple auprès de l'EEC ont toujours été assez aléatoires. Si le MacBook Pro 13,3" vous fait de l'oeil, nous ne pouvons en tout cas que vous conseiller de repousser votre achat et d'attendre l'arrivée de cette refonte !