MacBook : Apple prépare un ''mode Pro'' sur macOS

Indépendamment de son processeur, les performances d'un ordinateur portable sont intimement liées à l'efficacité de son système de refroidissement : lorsque les composants chauffent et que les ventilateurs tournent déjà à pleine vitesse, la puissance diminue afin d'éviter que la température ne continue à augmenter. C'est un sujet que nous avons pu aborder de manière très concrète dernièrement, avec le MacBook Pro 16" dont l'architecture interne a été revue pour permettre de meilleures performances alors que le processeur de ce modèle est identique à celui du MacBook Pro 15,4" qu'il remplace.Au sein de la version bêta de macOS 10.15.3 , nos confrères de 9To5Mac ont déniché des lignes de code faisant mention d'un « mode Pro », avec quelques descriptions sans équivoque :ou encoreTout laisse donc à penser qu'Apple s'apprête à lancer une option permettant aux utilisateurs les plus exigeants de maximiser les performances de leur Mac, au prix d'une autonomie diminuée et de ventilateurs plus bruyants que d'habitude. Cette fonctionnalité aurait été spécifiquement développée pour les ordinateurs portables d'Apple, et plus spécifiquement pour les modèles étant dotés du nouveau système de refroidissement inauguré avec le MacBook Pro 16" (et qui pourrait bientôt faire son chemin sur un modèle plus petit ). macOS 10.15.3 étant actuellement en version bêta, Apple attend peut-être la finalisation de cette future mise à jour pour annoncer la fonctionnalité, et il est également possible qu'Apple présente cette dernière en même temps que la prochaine révision du MacBook Pro 13,3". Nous serons peut-être fixés sur la question dans les prochaines semaines.