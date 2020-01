AirPods Pro : le firmware 2C54 dégrade la réduction active du bruit

Le 17 décembre dernier, Apple a mis en ligne une nouvelle version du logiciel interne des AirPods Pro : numéroté 2C54, le nouveau firmware n'apportait pas de nouvelle fonctionnalité particulière et ne faisait sans doute que corriger un ou deux petits bugs. En revanche, certains utilisateurs se sont rapidement plaints de problèmes apparus suite à l'installation de cette mise à jour, comme une désynchronisation des deux écouteurs, des petites coupures dans le son ou encore une baisse de l'efficacité de la réduction de bruit active.Le site Rtings a mesuré avec précision l'efficacité de la fonctionnalité de réduction de bruit avant et après la mise à jour. Le constat est sans appel : la fonctionnalité est effectivement un peu moins performante, notamment dans l'annulation des basses. Rien de catastrophique, mais suffisamment pour être repéré par les oreilles les plus attentives. Le site Rtgins a en revanche mesuré des progrès sur d'autres plans, comme la réactivité des écouteurs ou la précision des basses.Selon le site iPhone Ticker , Apple aurait retiré le firmware 2C54 de ses serveurs, revenant à la version 2B588 en place depuis le mois de novembre. Voilà donc la confirmation qu'il y a bien un petit problème avec la mise à jour du mois de décembre, et qu'une nouvelle mise à jour sera sans doute déployée dans les prochaines semaines.Notons que les mises à jour des AirPods se font de manière totalement transparente, lorsque les écouteurs sont connectés au périphérique iOS auquel ils sont reliés. Pour savoir quelle version du firmware est installée sur vos AirPods, rendez-vous dans l'application Réglages, puis cliquez sur Général > Informations > AirPods Pro de [...].