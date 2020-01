L'iPhone 9 et l'iPhone 12 vont-il faire oublier l'iPhone SE ?

Les rumeurs au sujet des différents modèles d'iPhone qui verront le jour cette année sont nombreuses, et il est facile de s'y perdre. Il semblerait que nos confrères de Macotakara , habituellement bien informés, se soient mélangés les pinceaux aujourd'hui en affirmant qu'Apple aurait deux mises à jour différentes de prévues pour l'iPhone 8 cette année : une avec Touch ID comme aujourd'hui, et une autre plus ambitieuse avec Face ID et sa célèbre encoche.Si l'on fait un petit condensé des rumeurs émanant des sources qui sont habituellement les plus solides, nous nous attendons cette année à la présentation de pas moins de cinq nouveaux modèles d'iPhone. Une première annonce aurait lieu dès le printemps, avec une mise à jour assez basique de l'iPhone 8 , sans changement de design ; Apple ne ferait qu'intégrer des composants un peu plus récents pour ce modèle qui pourrait alors porter le nom d'iPhone 9 . En septembre seraient ensuite dévoilés l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro, chacun déclinés en deux tailles distinctes : 5,4" et 6,1" pour l'iPhone 12 (contre 6,1" pour l'iPhone 11), et 6,1" et 6,7" pour l'iPhone 12 Pro (contre 5,8" et 6,5" pour l'iPhone 11 Pro). Apple continuerait ainsi à aller dans le gigantisme dans le haut de gamme, mais reviendrait à une taille un peu plus raisonnable pour l'entrée de gamme.Pour comprendre la confusion possible de Macotakara, nous avons ressorti notre bon vieux théorème de Pythagore ainsi qu'une règle de trois pour aboutir au montage ci-dessous. Si l'iPhone 12 d'entrée de gamme est bien doté d'une diagonale de 5,4", il aura effectivement une taille comparable à celle de l'iPhone 8 — il sera même légèrement plus petit ! Pas de quoi revenir au format de l'iPhone SE, mais il pourrait s'agir d'un compromis intéressant pour de nombreux utilisateurs.

iPhone 11 Pro (5,8") — iPhone 8 (4,7") — iPhone 12 (5,4") — iPhone SE (4")

Lorsque l'on demande aux utilisateurs de l'iPhone SE pourquoi ils aiment leur téléphone et pourquoi ils aimeraient qu'Apple lui donne un successeur, deux raisons principales émergent : la grande compacité de l'appareil qui permet une excellente tenue en main, et son tarif abordable. Si on en croit les rumeurs actuelles, Apple pourrait s'attaquer à ces deux arguments cette année, d'une part avec l'iPhone 9 qui permettrait de bénéficier d'un téléphone plus au goût du jour avec un tarif modéré, et d'autre part avec l'iPhone 12 d'entrée de gamme qui apporterait enfin Face ID et l'écran OLED aux amateurs de téléphones relativement compacts. Il faudra en revanche faire un choix entre ces deux propositions... mais ce sera un premier pas dans la bonne direction, trois ans après la sortie de l'iPhone X.