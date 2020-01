L'eSIM de l'iPhone enfin activée chez SFR

Jusqu'ici, seuls Orange et Sosh permettaient la prise en charge de l'eSIM de l'iPhone en France. Il faudra désormais aussi compter sur SFR et SFR RED , qui ont enfin activé la fonctionnalité aujourd'hui. Sans surprise, cette version dématérialisée de la carte SIM n'est pas gratuite et coûte 10 €, comme chez Orange. Elle n'est pas disponible à l'ouverture de la ligne pour le moment, mais uniquement sur les forfaits déjà existants ; il faut faire la demande d'une nouvelle carte SIM pour que l'option soit proposée. L'activation de l'eSIM a alors lieu en une heure.

Copie d'écran via iGen

L'eSIM est présente sur les iPhone XR, iPhone XS et ultérieurs. Cette fonctionnalité permet à votre smartphone de pouvoir gérer une seconde ligne téléphonique, ce qui peut être pratique pour les professionnels ou les utilisateurs amenés à utiliser leur iPhone à l'étranger.Après Orange et SFR, c'est Bouygues Telecom qui devrait être le prochain opérateur français à prendre en charge l'eSIM de l'iPhone. Bouygues Telecom s'était déjà déclaré intéressé par cette technologie en septembre 2018 — l'opérateur indique toujours une compatibilité future sur son site web mais sans donner de calendrier. Chez Free Mobile, la porte est visiblement totalement fermée pour le moment.