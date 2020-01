Des rumeurs de 5G pour l'iPad Pro

Les premiers modèles d'iPhone compatibles 5G seront dévoilés en septembre prochain — l'information a été corroborée par tant de sources différentes qu'il n'est plus utile d'employer le conditionnel. Il subsiste un doute sur la compatibilité avec les ondes millimétriques, qui pourraient être réservées à certains pays ou certains modèles, mais les prochains smartphones d'Apple devraient au moins pouvoir gérer la 5G "classique" (sous les 6 GHz), qui promet déjà une belle envolée des débits par rapport à la 4G.Du côté de l'iPad, il ne fait aucun doute que la 5G sera au programme un jour ou l'autre pour les modèles dotés d'une connexion cellulaire. Les bruits de couloir à ce sujet ont étrangement été peu nombreux ces derniers mois, mais on imagine sans mal que les ingénieurs de Cupertino planchent sur l'intégration de cette nouvelle génération de modems à leurs tablettes, à commencer sans doute par les modèles les plus haut de gamme et donc par l'iPad Pro. C'est d'ailleurs ce que rapporte DigiTimes (via MacRumors ) aujourd'hui : l'entreprise taïwanaise ASE Group devrait fournir des systèmes d'antenne pour l'iPad en plus de l'iPhone. La publication ajoute que la prise en charge des ondes millimétriques (mmWave) serait bien de la partie.Malheureusement, DigiTimes ne précise pas quel est le calendrier prévu par Apple. La gamme d'iPad Pro actuelle remonte à octobre 2018, et des bruits de couloir pointent vers une révision au début du printemps, peut-être dès la classique conférence d'Apple de la fin du mois de mars. L'iPad Pro pourrait-il passer à la 5G plusieurs mois avant l'iPhone ? Ce n'est pas totalement impossible : l'iPad 3, sorti en mars 2012 , avait par exemple adopté la 4G LTE six mois avant l'iPhone 5. Il semble néanmoins plus probable qu'Apple patiente encore un peu, soit jusqu'à l'automne si Apple décide de bousculer ses habitudes, soit jusqu'au printemps 2021 si un nouvel iPad Pro dépourvu de 5G est dévoilé en ce début d'année. Tout cela manque encore singulièrement de clarté...