La version rackable du Mac Pro de 2019 est disponible

Chose promise, chose due : un mois après la commercialisation du Mac Pro de 2019 , Apple vient de mettre en vente sur l'Apple Store la déclinaison rackable de son nouvel ordinateur professionnel. Alors que la version tour du Mac Pro est vendue à partir de 6 499 €, ce modèle pouvant être inséré dans une baie (format 5U) est proposé à partir de 7 199 €. Les caractéristiques techniques sont identiques, avec les mêmes options que sur le modèle standard ainsi que les mêmes périphériques (Magic Mouse 2 et Magic Keyboard avec pavé numérique par défaut). Apple livre le système de rails pour le montage en rack dans un colis distinct.Les premières livraisons de cette déclinaison pouvant être mise en rack du Mac Pro de 2019 auront lieu à partir du 29 janvier. Pour plus d'informations et pour passer une éventuelle commande, rendez-vous sur l'Apple Store