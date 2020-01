Nouvelles bêtas pour iOS 13.3.1, macOS 10.15.3...

C'est la rentrée pour les développeurs d'Apple ! Après une courte période de pause pendant les fêtes de fin d'année, c'est reparti pour les versions bêtas des différents systèmes d'exploitation d'Apple avec les deuxièmes moutures de travail d'iOS 13.3.1, de macOS 10.15.3, de tvOS 13.3.1 et de watchOS 6.1.2 qui ont été déployées hier soir. Comme souvent, Apple ne précise pas quelles sont les nouveautés apportées par ces futures mises à jour mais à cette période de l'année, il s'agit principalement de corriger certains bugs et non d'apporter de nouvelles fonctionnalités.Parmi les petites évolutions dont nous avons déjà pris connaissance, on sait qu'iOS 13.3.1 apportera un correctif pour le bug de la fonctionnalité Temps d'écran . On a également découvert une intéressante nouveauté au sein de macOS 10.15.3 : un « mode Pro » permettant de maximiser les performances des ordinateurs portables d'Apple ; cette nouveauté devrait toutefois être réservée au MacBook Pro 16" et à la future révision du MacBook Pro 13,3". Nous serons fixés dans quelques semaines !