Jusqu'à 6 Go de RAM pour l'iPhone 12 Pro en 2020 ?

En septembre prochain, Apple devrait dévoiler quatre nouveaux modèles d'iPhone si les rumeurs actuelles sont justes : deux modèles d'iPhone 12 de 5,4" et 6,1", et deux modèles d'iPhone 12 Pro de 6,1" et 6,7". Il se murmure que tous les modèles seraient dotés d'une dalle OLED, ce qui est aujourd'hui le point de différenciation le plus important entre les iPhone "classiques" et les modèles Pro.Pour maintenir un écart significatif entre les deux gammes et donner envie aux utilisateurs d'opter pour un modèle Pro, Apple va donc devoir trouver d'autres arguments. Il devrait y avoir la présence d'un troisième capteur comme cette année (voire d'un quatrième avec la caméra 3D ), la prise en charge des ondes millimétriques de la 5G, possiblement un design plus léché , et les analystes d'UBS Timothy Arcuri et Munjal Shah affirment que l'iPhone 12 Pro accueillerait également 6 Go de RAM, contre 4 Go pour l'iPhone 12. Aujourd'hui, tous les iPhone 11 et iPhone 11 Pro plafonnent à 4 Go. La présence de 6 Go de mémoire vive sur les modèles haut de gamme pourrait bien sûr s'inscrire dans une stratégie plus globale, avec de nouvelles fonctionnalités, notamment relatives à la photo, qui pourraient être plus gourmandes.

Montage par Ben Geskin

Le passage à 6 Go de mémoire vive en 2020 avait déjà été évoqué par l'analyste Blayne Curtis de Barclays en novembre dernier, mais sans distinction entre l'iPhone 12 et sa déclinaison Pro. Cette évolution de la mémoire vive devrait s'accompagner d'une belle évolution du côté du processeur : la puce Apple A14 sera la première à être gravée avec une finesse de 5 nanomètres , ce qui permettra d'atteindre de nouveaux sommets en terme de performances et de maîtrise de la consommation électrique.