Union européenne : l'idée du chargeur unique est de retour

C'est une discussion qui revient régulièrement sur la table du Parlement européen : faut-il imposer aux fabricants un chargeur unique pour leurs smartphones, ainsi que leurs appareils électroniques portables en général ? Sans avoir à légiférer, la Commission européenne avait obtenu il y a deux ans l'engagement d'un certain nombre de fabricants que leurs chargeurs passeraient à l'USB-C d'ici 2020. Apple a entamé cette transition avec l'iPhone 11 Pro en 2019, et il faut donc s'attendre à une généralisation cette année.En ce début d'année 2020, la Commission européenne veut aller plus loin. En 2009, une trentaine de formats propriétaires étaient en circulation. La situation s'est améliorée aujourd'hui mais il subsiste encore plusieurs formats, comme l'USB-A, l'USB-C, le Micro USB qui fait de la résistance et bien sûr le Lightning, le fameux connecteur propriétaire d'Apple. La Commission a donc tenu un débat ce lundi 13 janvier, lors duquel plusieurs députés ont regretté le manque de volonté de la part des fabricants. L'objectif avoué est de faire totalement disparaître les solutions propriétaires, quitte à passer par une loi. Parmi les pistes envisagées, rendre l'USB-C obligatoire à la fois sur les chargeurs et les smartphones. Un vote sur le sujet sera organisé lors d'une prochaine session parlementaire.

L'iPhone 11 Pro, son câble Lightning vers USB-C et son chargeur USB-C (version US)

Bien sûr, l'éventualité de devoir abandonner le port Lightning n'est pas une perspective qui plaît à Apple. La firme de Cupertino s'était déjà officiellement positionnée sur le sujet l'année dernière, arguant que plus d'un milliard d'appareils Lightning étaient déjà en circulation et qu'un nouveau changement de norme conduirait à une vague de rééquipements néfaste pour l'environnement. Apple avait ajouté qu'imposer un standard bloquerait surtout toute possibilité d'innovation sur ce point. L'écosystème propriétaire Lightning est bien trop lucratif pour qu'Apple l'abandonne aussi facilement... Affaire à suivre !