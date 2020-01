L'essor des écrans 120 Hz sur les smartphones

Maintenant que la course à la résolution des écrans est plus ou moins terminée, les fabricants s'intéressent à un autre aspect pouvant être amélioré sur les dalles intégrées à nos smartphones : le taux de rafraichissement. Typiquement, un téléphone comme l'iPhone présente une fréquence de rafraichissement de 60 Hz, c'est à dire qu'il affiche 60 images par seconde. En 2017, Apple a intégré à l'iPad Pro un écran capable de grimper jusqu'à 120 Hz : c'est la technologie ProMotion, qui permet une plus grande fluidité des animations (comme le défilement d'une page, par exemple), tout en permettant de réaliser des économies d'énergie lors de l'affichage d'une image fixe (la fréquence peut alors descendre à 24 Hz). Et cette année, les écrans de 120 Hz commencent à arriver chez des différents fabricants de smartphones de tout premier plan.Quelques modèles commençant à franchir le pas ont été présentés l'année dernière, comme le Pixel 4 de Google et le 7T de OnePlus qui présentent une dalle de 90 Hz, et quelques modèles relativement confidentiels comme les Razer Phone, l'Asus ROG Phone 2 et le Aquos R3 de Sharp ont atteint les 120 Hz (et Sharp est même monté à 240 Hz sur le Aquos Zero2). Cette année, les écrans de 120 Hz vont débarquer en force sur des modèles majeurs. En l'espace d'une semaine, OnePlus a annoncé que l'écran de son futur OnePlus 8 atteindrait 120 Hz, et nous apprenons aujourd'hui grâce à XDA Developpers que le Galaxy S20+ de Samsung, prochain vaisseau amiral de la marque qui sera dévoilé le 11 février, montera lui aussi à 120 Hz.Il y a déjà eu des bruits de couloir au sujet de l'adoption d'écrans 120 Hz sur l'iPhone en 2020, mais les rumeurs à ce sujet se montrent encore timides et cela n'a donc rien d'une certitude pour le moment. L'arrivée de certaines technologies, comme les backplanes LTPO qui pourraient être utilisés sur l'iPhone cette année, pourrait en tout cas faciliter cette transition. Quoi qu'il en soit, il ne fait aucun doute que nous sommes au début d'une nouvelle petite évolution technologique qu'Apple ne pourra pas éviter.