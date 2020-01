Affaire Pensacola : Apple défend à nouveau la sécurité de l'iPhone

Nous avons toujours soutenu qu'il n'existe pas de porte dérobée juste pour les gentils. Les portes dérobées peuvent être exploitées par ceux qui menacent notre sécurité nationale et la sécurité des données de nos clients. Aujourd'hui, la justice n'a jamais eu accès à autant de données, donc les américains n'ont pas à choisir entre l'affaiblissement du cryptage et la résolution d'enquêtes. Nous avons la conviction que le cryptage est vital dans la protection de notre pays et des données de nos utilisateurs.

Si l'affaire de Pensacola vous rappelle quelque chose, c'est normal : le bras de fer qui oppose actuellement Apple au gouvernement américain est pratiquement identique à l'affaire de San Bernardino , qui avait fait grand bruit en 2016. Comme il y a quatre ans, il s'agit d'une fusillade : le décembre 2019, une attaque terroriste a fait trois morts dans le camp militaire de Pensacola, en Floride. Sans surprise, la justice américaine aimerait bien accéder aux données présentes dans les deux iPhone du tireur, Mohammed Alshamrani.Cette semaine, le procureur général des États-Unis a accusé Apple ne pas avoir fourni l'aide nécessaire au FBI pour accéder aux données du tueur. Pour William Barr, Apple fournit un refuge aux criminels en refusant de permettre aux autorités d'accéder au contenu de ses smartphones. Du côté d'Apple, on s'est bien sûr défendu de vouloir freiner l'enquête : Apple aurait notamment fourni au FBI les données iCloud du tueur, ainsi que les données des transactions réalisées avec ses différents comptes. En revanche, Apple a réaffirmé sa position quant aux portes dérobées :

Donald Trump et William Barr

Comme pour l'affaire de San Bernardino, Apple refuse donc de mettre en place des portes dérobées au sein d'iOS, et rappelle que ses ingénieurs n'ont quoi qu'il en soit pas la possibilité technique d'accéder aux données du tueur ; l'iPhone a été conçu pour que cela soit impossible. Rien de bien nouveau, sauf que l'administration américaine a changé et l'affaire prend une tournure inédite : Donald Trump est tout colère et compte bien tout mélanger pour tirer partie de cette histoire. Dans un tweet rageur, il affirme queLe président des États-Unis appelle ainsi Apple àL'affaire devient de plus en plus politique, à la plus grande surprise d'Apple. Les téléphones en question sont en effet un iPhone 5 et un iPhone 7 Plus, qui sont des modèles anciens, moins sécurisés que les générations actuelles. Or, deux entreprises, Cellebrite et Grayshift , ont développé des outils permettant d'accéder à ces appareils. Comme Bloomberg le rappelle, le FBI pourrait très bien accéder aux données des téléphones en question en faisant appel à ces entreprises.En 2016, l'affaire de San Bernardino s'était conclue sans qu'Apple ne plie : le FBI avait finalement fait appel à l'entreprise israélienne Cellebrite pour accéder aux données de l'iPhone 5c du tueur. Ces dernières années, Apple s'est construite une solide réputation autour de la sécurité de ses produits, et il n'y a strictement aucune chance qu'Apple ne cède aux pressions de l'administration Trump sans y être légalement contrainte. Selon les experts en sécurité interrogés par Bloomberg , il ne fait pas grand doute que FBI fera à nouveau appel à une société tierce pour déplomber les deux iPhone du tueur de Pensacola. L'administration américaine ne laissera en revanche pas passer l'opportunité de relancer le débat sur la confidentialité des données.