Intelligence artificielle : Apple rachète Xnor.ai

Apple a racheté la startup Xnor.ai , qui conçoit des outils d'intelligence artificielle. D'abord repérée par GeekWire , l'acquisition a été confirmée par Apple. La transaction serait de l'ordre de 200 millions de dollars, et l'équipe de Xnor.ai rejoindrait les bureaux d'Apple à Seattle. Xnor.ai s'est spécialisé dans l'intelligence artificielle embarquée, là où beaucoup de tâches font appel à la puissance du cloud. Ses outils permettent donc un usage sans connexion, avec une meilleure confidentialité des données, tout en promettant de meilleures performances. La technologie de Xnor.ai serait particulièrement efficace pour la reconnaissance de personnes et d'objets au sein d'images.On imagine sans mal qu'Apple compte intégrer la technologie de Xnor.ai à l'iPhone, dont les capacités en photographie computationnelle et en réalité augmentée sont chaque année plus importantes. Apple a déjà racheté plusieurs autres startups spécialisées dans ce domaine, comme Fashwell l'été dernier.