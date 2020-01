Apple engage une lobbyiste spécialisée dans les drones

Apple a fait appel à Lisa Ellman, avocate spécialisée dans les drones et les réglementations de l'aviation, pour devenir lobbyiste auprès du gouvernement américain à Washington. Directrice du cabinet spécialisé Unmanned Aircraft Systems et cofondatrice de la Commercial Drone Alliance, qui promeut le développement des drones commerciaux, elle a commencé ses travaux pour Apple en décembre 2019, selon un enregistrement officiel Apple vend des drones de marques tierces sur sa boutique en ligne, mais ce n'est sans doute pas la raison de l'embauche de Lisa Ellman. Apple utilise en effet des drones pour une activité plus sensible : la cartographie d'Apple Maps, qui nécessite des autorisations spécifiques, notamment pour le survol de zones habitées ou pour une utilisation de nuit ou sans visibilité directe du pilote. Il y a deux ans, Apple avait notamment rejoint un programme d'expérimentation en Caroline du Nord lui permettant de s'affranchir de certaines limitations destinées au grand public. Lisa Ellman ne représentera en tout cas qu'une goutte d'eau dans le budget de lobbying d'Apple, qui a dépensé pas moins de 5,5 millions de dollars pour influencer Washington sur la seule année 2019.