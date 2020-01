Face ID encore amélioré sur l'iPhone 12 en 2020 ?

Avec l'iPhone XS en 2018, Apple a amélioré sa technologie de reconnaissance faciale inaugurée un an plus tôt, Face ID, pour un fonctionnement plus rapide. En 2019, l'iPhone 11 a permis un fonctionnement avec des angles plus importants. En 2020, de nouveaux progrès devraient être au programme selon les sources des analystes Blayne Curtis, Thomas O'Malley et Baylie Harri de Barclays, dont la note de recherche est rapportée aujourd'hui par MacRumors . Le sous-traitant d'Apple Lite-On Semiconductor fournirait en effet un nouveau système de caméra TrueDepth pour l'iPhone 12... dont les caractéristiques techniques restent malheureusement inconnues pour le moment. La réduction de la taille de l'encoche est espérée de longue date, mais une telle évolution n'a pas fait l'objet de rumeurs particulières ces derniers mois.Les analystes profitent de l'occasion pour confirmer la présence d'une caméra 3D à l'arrière de l'iPhone 12 Pro, ainsi que de 6 Go de mémoire vive sur les modèles haut de gamme. Enfin, Barclays donne du crédit à l'inattendue rumeur partagée par Ming-Chi Kuo le mois dernier : oui, Apple envisagerait bien de commercialiser un premier modèle d'iPhone dépourvu de port Lightning en 2021, avec un fonctionnement entièrement sans fil à la fois pour le transfert de données et la recharge. Voilà un projet qui, s'il s'avère, fera couler beaucoup d'encre.