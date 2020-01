The Banker, le premier film d'Apple sortira en mars

Quatre mois après le lancement d'Apple TV+ , c'est en mars 2020 qu'Apple sortira son tout premier film.sortira au cinéma aux États-Unis le 6 mars 2020 et sera disponible sur la plateforme de streaming d'Apple le 20 mars 2020, a annoncé Apple à Variety . Le film aurait dû être présenté dès le mois de novembre dernier, ce qui lui aurait permis d'être qualifiable pour la saison des récompenses de 2020, mais sa sortie a été repoussée à la dernière minute par Apple suite à des accusations d'agression sexuelles à l'encontre d'un co-producteur du film., a déclaré Apple à Variety., avec Anthony Mackie, Samuel L. Jackson, Nia Long et Nicholas Hoult, est basée sur l'histoire vraie de Bernard Garrett et Joe Morris, deux hommes d'affaires afro-américains qui font appel à un ouvrier blanc, qu'ils placent à la tête de leur entreprise, pour défier les lois raciales et développer leur banque. Vous pouvez retrouver la bande-annonce de ce long métrage ci-dessous :Ce début d'année 2020 va être chargé pour Apple TV+. C'est notamment ce vendredi 17 janvier que la série Little America sera lancée sur le service de streaming d'Apple. Le 7 février, ce sera au tour de la série humoristique Mythic Quest: Raven’s Banquet . Un documentaire sur le mouvement LGBTQ appelé Visible: Out on Television sera également diffusé à partir du 14 février. On a également appris cette semaine qu'un documentaire sur les Beastie Boys réalisé par Spike Jonze sera dévoilé en avril, tout comme, une série animée musicale qui raconte l'histoire d'une famille de gardiens qui vit et travaille à Central Park, et enfin, une série documentaire qui offrira un voyage au sein des demeures les plus extraordinaires du monde. D'autres sorties sont dans les tuyaux, mais n'ont pas encore été officiellement annoncées.