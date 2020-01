Le FBI est en mesure d'entrer dans un iPhone 11 Pro Max

L'affaire Pensacola continue de faire des remous aux États-Unis. Le FBI et l'administration américaine réclament à Apple la création d'une porte dérobée permettant d'accéder sans mal au contenu de n'importe quel modèle d'iPhone, ce que la firme de Cupertino a toujours refusé de faire depuis l'affaire San Bernardino en 2016. Dans le cadre de l'affaire Pensacola, dont nous vous parlions en détail un peu plus tôt cette semaine, il s'agit pour le FBI d'accéder aux données d'un iPhone 5 et d'un iPhone 7 Plus. Or, ces modèles anciens sont vulnérables aux outils développés par Cellebrite et Grayshift , ce qui conduit de nombreux observateurs à soupçonner le gouvernement américain d'utiliser cette histoire comme un prétexte pour relancer le débat sur la confidentialité des données.Aujourd'hui, Forbes a réussi à obtenir la preuve que le FBI était bien en capacité d'utiliser les outils de Grayshift dans le cadre de ses enquêtes. Forbes a notamment publié un mandat datant du mois d'octobre 2019 dans lequel nous apprenons que les enquêteurs du FBI ont déverrouillé un certain « iPhone12,5 » grâce à l'appareil GrayKey dans le cadre d'une autre affaire. Ce numéro de modèle correspond à l'iPhone 11 Pro Max, téléphone haut de gamme le plus récent d'Apple. Joint par Forbes, l'avocat du suspect de cette affaire confirme que le téléphone était bien verrouillé, que son code était inconnu et que les enquêteurs n'ont pas forcé le suspect à utiliser Face ID.Un des deux modèles d'iPhone utilisés dans le cadre de la tuerie de Pensacola a été endommagé par une balle, mais ni Apple ni la justice américaine n'a indiqué que cela pourrait faire une différence sur la méthode permettant d'accéder à ses données. Il semble en tout cas que tous les smartphones produits par Apple, même les plus récents, soient vulnérables aux attaques de GrayKey, un outil dont disposent le FBI et plusieurs autres agences américaines. De quoi remettre en doute la bonne foi de l'administration américaine dans cette affaire.