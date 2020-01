Apple TV+ : 90 jours pour activer son année gratuite

Pour promouvoir son service de streaming à l'occasion de son lancement, Apple a mis en place une offre intéressante : pour tout achat d'un iPhone, iPad, Mac, iPod touch ou Apple TV depuis le 10 septembre 2019, il est possible de bénéficier d'Apple TV+ gratuitement pendant un an. L'offre comprend une petite subtilité toutefois : le site 9To5Mac nous apprend aujourd'hui qu'Apple commence à envoyer des e-mails aux utilisateurs n'ayant pas encore activé leur année gratuite pour les prévenir qu'ils n'ont que 90 jours suite à l'achat de leur produit Apple éligible pour le faire. Si le produit a été acheté avant le 1er novembre, le compte à rebours démarre tout de même à cette date et il faudra donc activer Apple TV+ d'ici le 31 janvier pour pouvoir en profiter gratuitement pendant un an.Apple TV+ coûte normalement 4,99 € par mois, ou 49,99 € par an en optant pour la formule annuelle , après une période d'essai gratuite de sept jours. Attention, une fois la période d'essai de sept jours ou la période gratuite d'un an activée, la reconduction est ensuite automatique ; pensez à mettre un petit rappel dans votre calendrier pour bien penser à vous désabonner à temps (app Réglages > [Votre identifiant] > Abonnements > Apple TV+) si vous ne comptez pas renouveler l'expérience.