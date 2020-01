Le mauvais moment pour acheter un MacBook Pro 13''

Le MacBook Pro 13,3" dans les pas du MacBook Pro 16"

Le 13 novembre dernier, Apple a dévoilé un tout nouveau modèle de MacBook Pro haut de gamme : doté d'un écran d'une diagonale de 16" au lieu de 15,4" jusqu'ici, le nouveau MacBook Pro présente plusieurs avancées qui étaient attendues de longue date. En premier lieu, le clavier est de retour à un mécanisme à ciseaux, pour un meilleur confort de frappe et surtout une meilleure fiabilité des touches. Utilisés sur les MacBook Pro depuis 2016, les claviers à mécanisme papillon présentent une frappe plus courte et sèche... et ils présentent surtout des problèmes de fiabilité — si vous achetez un MacBook Pro 13,3" aujourd'hui, sachez qu'il est directement concerné par un programme qualité D'autres évolutions intéressantes sont au programme, comme le retour de la touche Escape physique sur la gauche de la Touch Bar, un meilleur système de ventilation pour de meilleures performances à pleine puissance, de nouveaux haut-parleurs plus généreux, de nouveaux micros et une batterie offrant une heure d'autonomie supplémentaire. La surface de travail supplémentaire offerte par l'écran de 16" est également appréciable, alors que l'encombrement de la machine est à peine supérieur à celui des modèles 15,4" grâce à la réduction des marges autour de la dalle. Enfin, Apple a doublé l'espace de stockage embarqué sans toucher aux prix, avec des options permettant d'aller jusqu'à 8 To de SSD, contre 4 To pour les derniers modèles. Le MacBook Pro 16" est également capable d'intégrer jusqu'à 64 Go de mémoire vive, contre 32 Go pour son prédécesseur.Évidemment, tout le monde s'attend à ce que les évolutions du MacBook Pro 16" se retrouvent relativement rapidement sur les petits modèles. En fin d'année dernière, de premières rumeurs évoquaient un possible lancement au printemps 2020. Et en ce début d'année, nous avons fait une découverte qui ne laisse pas grand doute : Apple a enregistré un nouvel ordinateur portable auprès de l'EEC, et ce modèle "A2289" correspond vraisemblablement à la révision du MacBook Pro 13,3". Les délais entre un enregistrement auprès de l'EEC et la commercialisation effective d'une nouvelle machine ont toujours été variables, allant de quelques jours à plusieurs longues semaines, mais on est désormais dans la quasi certitude qu'un nouveau modèle est sur la rampe de lancement.

Le MacBook Pro 16" et le MacBook Pro 13,3"

Quel programme ?

Tout exercice de spéculation comporte sa part de risques, mais on peut aisément dresser un portrait robot approximatif du futur modèle de MacBook Pro d'entrée de gamme. Bien évidemment, il faut s'attendre au retour du clavier plus fiable et plus épais, avec sa touche Escape dédiée. On devrait également retrouver certaines évolutions du MacBook Pro 16", comme les nouveaux micros, les capacités de stockage doublées (croisons les doigts pour la disparition du modèle de 128 Go...) et la possibilité d'intégrer en option jusqu'à 32 Go de mémoire vive (16 Go aujourd'hui) et 4 To de stockage (2 To aujourd'hui).Côté design, tout dépendra de la stratégie d'Apple : on imagine — on espère même vivement — qu'Apple profitera de l'occasion pour donner un peu d'embonpoint au petit modèle de MacBook Pro, dont l'écran pourrait alors atteindre 14" avec un châssis légèrement moins compact pour accueillir un meilleur système de refroidissement et une batterie plus importante. C'est enfin le plus grand flou du côté des processeurs : Apple pourrait ne rien changer, ou basculer sur des puces Intel plus récentes mais au "risque" de griller le modèle 16" plus haut de gamme sur certains points, comme l'adoption du Wi-Fi 6.Notez en revanche qu'Apple n'a pour le moment enregistré qu'un seul nouveau modèle d'ordinateur portable. Or, Apple commercialise pour le moment deux modèles de MacBook Pro 13,3" différents, avec deux ou quatre ports Thunderbolt. Apple s'apprête-elle à simplifier un peu sa gamme avec le retour à un modèle unique, ou va-t-elle ne revoir que le modèle avec quatre ports Thunderbolt dans un premier temps ? C'est malheureusement encore incertain pour le moment.

Le clavier du MacBook Pro 16"

Attendre ?

Vous l'aurez compris, l'ordinateur qui remplacera le MacBook Pro 13,3" ne devrait pas présenter de nouvelle fonctionnalité révolutionnaire, mais il devrait tout de même s'agir d'une évolution très solide malgré les incertitudes qui demeurent sur certains aspects techniques. Alors que la présentation de ce nouveau modèle pourrait être assez proche, nous vous conseillons de reporter un éventuel achat si celui-ci n'est pas urgent. Rien que pour le clavier...Ne perdez pas de vue toutefois que nous ne connaissons pas la date de sortie de ce nouveau modèle ; Apple n'a pas besoin d'une conférence spéciale pour le dévoiler (le MacBook Pro 16" a été annoncé par un simple communiqué de presse), et la commercialisation pourrait donc avoir lieu à tout moment, dès ce tout début d'année ou au début voire à la fin du printemps. Si vous décidez d'attendre, soyez donc préparé à ce que la sortie soit potentiellement encore un peu lointaine.Si vous devez renouveler votre matériel sans pouvoir attendre l'arrivée de la prochaine mise à jour du MacBook Pro, n'oubliez pas que vous pouvez bénéficier de rabais sur les modèles actuels, notamment par le biais du Refurb Store qu'est-ce que c'est ? ) qui les propose avec une remise de 15% en version reconditionnée par Apple. Les revendeurs proposent également régulièrement des remises plus ou moins importantes sur les différents modèles : vous pouvez retrouver toutes les meilleures offres au quotidien dans nos bons plans ainsi que sur notre comparateur de prix , qui vous permet d'ailleurs de configurer des alertes par e-mail personnalisées. En cas de doute, nos forums sont également à disposition pour accueillir toutes vos questions.